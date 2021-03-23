خسائر الرياح.. سقوط شجرة وعمود إنارة في المنيا

تسببت الرياح في سقوط أحد أعمدة الإنارة في قرية دماريس التابعة لقرية البرجاية بغلق الطريق دون حدوث خسائر مادية او بشريه.

حيث وجه العميد محمد صلاح ابوكريشة بسرعة التوجه الي مكان الحدث وسرعة عمل اللازم وفتح الطريق وعليه.

اقرا أيضا





انتقل عماد محمود احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية إلى مكان الواقعة ، وبالتنسيق مع شبكة كهرباء المنيا وقسم كهرباء مركز ومدينة المنيا ، تم أعاد زرع عمود كهرباء جديد بدلا من العمود الذي سقط نتيجة سوء الأحوال الجوية بطريق دماريس الاخصاص ، وتم رفع مخلفات الشجرة المتساقطة واعادة فتح الطريق بعد زرع عمود الانارة مرة أخرى، وإعادة فتح الطريق .





بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية قال : رئيس القرية انه تم تنفيذ اعمال وحملات صيانة لكشافات الانارة بشوارع قرية صفط اللبن بالورديتين الصباحية والمسائية ، مع المرور على باقي الأعمدة في الطريق الرئيسية والاطمئنان على أسلاك الكهرباء بذات القرية.





كما قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بالاستمرار في رفع التجمعات والتراكمات من الطرق العامة والشوارع الرئيسية حث تمكن قسم البيئة من رفع 20 طن من طرق مصر اسوان والترعة الدماريسيه .









وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية بمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن بدء أعمال الرصف لـ 24 شارع بالمدينة، تحت إشراف، مديرية الطرق بالمنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.





من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال رصف ٢٤ شارع بالمدينة، وهي شوارع، (طلعت حرب الكنيسة القبطية، توت عن عنخ امون، الجامع البحري، العجايبى، كليوباترا، الجيش، الخلفاء، النحاسين، الملك الصالح، ناصر، جورجى، الازهر، الحسيني، التجارة، عثمان بن عفان، بالإضافة الى 8 شوارع عرضية من امتداد شارع مكة).





وكلف رئيس المدينة، إدارة الإشغالات، وشرطة المرافق، بإزالة أي إشغالات تعوق أعمال الرصف بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشوارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.