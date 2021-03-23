السجيني يطالب وسائل الإعلام بحملات لترشيد استهلاك المياه

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحملة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك المياه و الكهرباء و قال خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية " لابد من رفع مستوى الوعي لدي المواطنين وقال أطالب الإعلام بكافة وسائله بالمشاركة في هذه المهمة الوطنية.





وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة لماذا لا يقوم ماسبيرو بهذه الحملة بين الفواصل مثلا بهدف رفع الوعي لدي المواطنين؟، كما طالب السجيني برفع الوعي بعدم تلويث الترع التي يتم تبطينها بعدم القاء القمامة فيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبد الحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري.