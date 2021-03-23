وزير التعليم العالى يعلن فوز 8 مصريين بميداليات متنوعة في معرض جنيف للاختراعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن فوز المشاركين المصريين بمعرض جنيف الدولى للاختراعات فى دورته الاستثنائية ٢٠٢١ والذى أقيم إلكترونيا نظرا لظروف جائحة كورونا، موضحا أن المشاركين رشحتهم ودعمتهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من بين مئات المتقدمين وحصدوا 8 ميداليات موزعة على النحو التالى: (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 برونزية).





من جانبه أعرب الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بالنتيجة وفوز 8 مصريين من بين 10 ممن دعمتهم الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية دعمت هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الاشتراك، حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب جائحة كورونا، وتم توجيه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف 2021.





وأضاف صقر أنه طبقا للبيانات الواردة من إدارة المعرض، فاز بالميدالية الذهبية الدكتور محمود فهمي عن ابتكاره الأنسولين الفموي: فعال وطويل المفعول، وفاز بالميدالية الفضية هشام التونسي عن ابتكاره فرن ضغط طبخ صحي وآمن مدمج، ومحمود الكومي عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي، ود.فاطمة سمير عن ابتكارها غرسة تشكيل في الموقع تعتمد على البوليمر القابل للتحلل الحيوي طويلة الأمد لعلاج إصابات العظام.





وأشار إلى أن الفائزين بالميدالية البرونزية هم: تامر عطية عن ابتكاره روبوت رشيق قابل لإعادة التشكيل، وحسام عبد الرازق عن ابتكاره سيارة سباق كهربائية، ود.عمرو هلال عن ابتكاره مزيج الزيوت العطرية بالنانو لحماية الفم والحلق والانتعاش، وعلا هيكل عن ابتكارها مستخلص بمساعدة إنزيم نخالة الأرز المجفف بالرش لشيخوخة صحية.



