أبرزها علاج الغدة الدرقية.. امتنع عن تناول هذه الأدوية حال تلقي لقاح كورونا

يتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولوية لكبار السن وللذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، والذين يعانون من أمراض مصاحبة.

ووفقا لموقع "timesofindia"، تعمل لقاحات COVID على توليد استجابة مناعية قوية عند الحقن، قد تنحصر الفعالية المحتملة للقاحات في مدى استجابة جسمك لها.





بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المصاحبة، قد تكون الاستجابة المناعية البطيئة ممكنة ، في بعض الحالات القصوى، قد يؤدي استخدام بعض الأدوية أيضًا إلى جعل الجسم "مشغولًا" ، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة المناعية للقاح.



