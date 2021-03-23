أبرزها علاج الغدة الدرقية.. امتنع عن تناول هذه الأدوية حال تلقي لقاح كورونا

يتم إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولوية لكبار السن وللذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، والذين يعانون من أمراض مصاحبة.
ووفقا لموقع "timesofindia"، تعمل لقاحات COVID على توليد استجابة مناعية قوية عند الحقن، قد تنحصر الفعالية المحتملة للقاحات في مدى استجابة جسمك لها.
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأمراض المصاحبة، قد تكون الاستجابة المناعية البطيئة ممكنة ، في بعض الحالات القصوى، قد يؤدي استخدام بعض الأدوية أيضًا إلى جعل الجسم "مشغولًا" ، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة المناعية للقاح.
إذا كنت شخصًا تم تجنيده للحصول على اللقاح في غضون ذلك، فهناك بعض الأدوية والعلاجات التي قد تجعلك ترغب في مراجعة الطبيب مرة أخرى أو تأجيل موعد في الوقت الحالي.
الغدة الدرقية هي حالة تضعف التمثيل الغذائي والوظيفة الهرمونية، فإن جزء الجهاز المناعي المسؤول عن مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي منفصل عن جهاز المناعة المسؤول عن مكافحة العدوى، فإن معظم أدوية الغدة الدرقية المستخدمة لن تؤدي إلى ظهور الأعراض أو تجعل اللقاح أقل فعالية.
إذا كنت قد تناولت المنشطات أو الأدوية المثبطة للمناعة، فقد يكون من المفيد فحص جرعات الدواء من طبيبك المسجل أولًا، قبل الحصول على اللقاح.
وقال الخبراء إن معظم الأدوية، أو مضادات الهيستامين التي يستخدمها أولئك الذين يعانون من الحساسية ، وُجد أنها آمنة عند استخدامها مع لقاح COVID-19، اللقاح آمن بين المصابين بحساسية الطعام وحالات الحساسية الشائعة مثل الربو والتهاب الأنف التحسسي والتهاب الجلد التحسسي. فقط الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي) لأي من محتويات اللقاح، يجب ألا يأخذوا اللقاح.
لاحظت الدراسات السريرية التي أجريت حتى الآن أن أولئك الذين يعانون من مضاعفات قاتلة يمكنهم أخذ لقاح فيروس كورونا بأمان، دون المعاناة من الآثار الجانبية، ويضيف أن الأشخاص الذين عانوا من مشاكل في القلب في الماضي أو عانوا من نوبات قلبية أو فشل كلوي أو مشاكل في الكبد يمكنهم تحمل اللقاح جيدًا مع أدويتهم، يجب على أولئك الذين يتناولون مميعات الدم التحقق من نوع الدواء الذي يتناولونه قبل تناوله.
يقترح الأطباء أن الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية في الأسبوع السابق لتاريخ التطعيم يتخطون الجرعة لأنهم ما زالوا في حالة تعافي وأن الجرعات الطبية الثقيلة قد تسبب ردود فعل خاسرة.
إذا كنت تتناول دواءً علاجيًا يستخدم لدعم أو علاج الجهاز المناعي، فإن أخذ لقاح بعد الحصول على موافقة الطبيب سيكون رهانًا أكثر أمانًا.
السرطان هو حالة مثبطة للمناعة، غالبًا ما يتم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السرطان جرعات كبيرة من مثبطات المناعة، والتي يمكن أن تسبب استجابة مناعية "غير كاملة '' للجسم ، أو ضعف التحمل بعد حقن اللقاح في الجسم، وقد تكون الاستجابة معرضة للخطر بشدة بالنسبة لأولئك الذين لديهم مناعة غير فعالة أو سيئة.
وفقًا لإرشادات IMA ، يمكن للأشخاص المصابين بالسرطان النشط، ولكنهم لم يبدأوا العلاج بعد، أخذ اللقاح بأمان، تمامًا مثل الناجين من السرطان، يجب على الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أن يأخذوا بعين الاعتبار المشورة الطبية قبل التطعيم.
من المعروف أن الكثير من الأمراض العقلية والحالات العصبية والنفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، تعمل على خفض الاستجابة المناعية للجسم. من خلال ما يتم ملاحظته، قد يظهر أولئك الذين يعانون من الاكتئاب الشديد استجابة بطيئة بعد التلقيح.