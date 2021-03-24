الموجة الثالثة من كورونا .. عقوبات قانون الطوارئ تبدأ بغرامة وتنتهي بحبس

"مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا".. بهذه الكلمات حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المصريين من التطور الجديد المرتقب لانتشار الفيروس داخل الدولة، مطالبا المصريين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي هذه الموجة بسلام كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.





جاء هذا التحذير خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، مؤكدا: "الدولة تواصل جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية، نحن أقل الدول التي لطف بها الله في هذا الوباء العالمي".





قد تلجأ الحكومة إلى المزيد من الإجراءات والعقوبات للسيطرة على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كما فعلت في الموجتين الأولى والثانية، خاصة في ظل استمرار حالة الطوارئ والعقوبات التي حددها القانون.





مد حالة الطوارئ شهدت جلسة الخميس 21 يناير الماضي، موافقة مجلس النواب -وقوفا- على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.



