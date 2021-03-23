تزامنا مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية .. ماذا قال المصريون عن طقس الثلاثاء

في اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يوافق يوم ٢٣ مارس من كل عام، يحتفل العالم بذكري انشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.





وتشهد مصر اليوم الثلاثاء، رياح محملة بالأتربة علي أنحاء المحافظات، وامتدت الأتربة ووصلت إلى القاهرة الكبرى بشكل ملحوظ.





ورصدت كاميرا "صدي البلد" آراء المواطنين حول أحوال الطقس والرياح المحملة بالأتربة، التي تشهدها البلاد اليوم، وجائت الردود كالاتي:





في البداية قال عبد الله حسن أن طقس اليوم أفضل من أمس، ولكن لا يزال وجود الرياح المحملة بالأتربة، والتي تضايق مرضي الجيوب الانفية.





وأكدت هند محمد أن حالة الجو اليوم أفضل بكثير، لوجود بعض الرياح التي خففت من درجات الحرارة العالية، وأنها تفضل هذا الجو من فصل الشتاء.





وأشار علي ابراهيم أن أفضل طقس هو فصل الربيع، الذي يأتي بالرياح مع سطوع أشعة الشمس، وهو أفضل من فصل الشتاء الذي يملؤه هطول الأمطار ودرجات الجو المنخفضة.





فيما علقت نيفين محمد علي طقس اليوم المحمل بالأتربة، وقالت انه أفضل من اليوم الماضي، ولكنها تفضل طقس الشتاء الذي لا يوجد فيه درجات حرارة عالية.





وأشار حسين اسماعيل الي خطورة الجو المُحمل بالاتربة، وتتمني هطول بعض الأمطار التي ستخفف من تلك الأتربة، داخل البلاد بشكل كبير.





وتري سهيلة أن حالة الطقس جيدة، وأن أشعة الشمس الساطعة في فصل الربيع أفضل من الشتاء، فأشعة الشمس تساعد علي النشاط والحركة بشكل كبير.