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رياضة

هتافات وصور خاصة .. استقبال حافل فى كينيا بمحمد صلاح مع الفراعنة .. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:39 م
محمد صلاح مع لاعبي
محمد صلاح مع لاعبي المنتخب الوطني
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محمد رشاد
شهد وصول الفريق الأول لمنتخب مصر لكرة القدم إلى نيروبي العاصمة الكينية، استقبال حافل بنجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يناير القادم.

وعند وصول بعثة المنتخب إلى العاصمة الكينية، هتفت الجماهير المتواجدة بالمطار بإسم صلاح، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، نفس رصيد منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، لترجيح الأهداف كفة الفراعنة، بينما يأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويكفي المنتخب المصري التعادل لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم التي ستقام بالكاميرون في يناير 2022.


ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا
1- مصر - المركز الأول 8 نقاط.

2- جزر القمر - المركز الثاني 8 نقاط.

3- كينيا - المركز الثالث 3 نقاط.

4- توجو - المركز الرابع نقطة واحدة.
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