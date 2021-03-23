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أستاذ تخطيط عمراني : مصر تعيش الآن عصر الرخاء والتنمية الحديثة ..فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:52 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام البرمبلي أستاذ العمارة والتخطيط ، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يجعلنا فخورين لان مصر تولد من جديد مؤكدا أن مصر تعيش الأن عصر الرخاء والتنمية الحديثة والرئيس السيسي يعمل علي التدقيق في التفاصيل الهندسية والتي تعبر عن حضارة مصر في المستقبل .

واضاف البرمبلي خلال مدخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : العاصمة الإدارية فاقت جميع التصورات والرؤي التي كانت موضوعة لها والجميع يتسابق علي جعلها منارة ثقافية وتكون متميزة في أفريقية والشرق الأوسط .

وأوضح البرمبلي ، العاصمة الإدارية تم تنفيذها بناء علي أحدث التصميمات العمرانية العالمية وهذا يعطي طابع متميز وهي الوحيدة التي تتميز بذلك علي مستوي أفريقيا .
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