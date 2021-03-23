نوران خليل تكشف كواليس صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح من داخل معسكر المنتخب

قالت البلوجر نوران خليل ، إنها تعمل في "جيم " داخل فندق منذ عامين على الأقل ، مضيفة أن يوجد بهذا " الجيم " العديد من المعسكرات لعدة فرق مختلفة ، معقبة : " فمش حالة نادرة إن يعسكر المنتخب المصري هناك ، وبالفعل هو جيه كذه مرة ، ولكن ديه المرة الوحيدة الي صادفت وقابلت محمد صلاح " .

وأضافت " نوران خليل " عبر " ZOOM " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن الجيم تابع لفندق ، وأن المنتخب المصري يستقر حاليًا بهذا الفندق ، فبالتالي لاعيبة المنتخب تقوم بأداء التدريبات داخل هذا " الجيم " ، معقبة : " وأنا بتمرن ببص لاقيت صلاح ورايا " .

وتابعت : " أول ما شوفته روحت قولتله من فضلك ممكن آخد صورة معاك ، ووافق واتصورنا وأنا كنت واقفة بعيد عشان أنا بخاف من كورونا جدًا " .





وأكملت : " أنا وحوالي 7 من أصدقائي اتصورنا معاه وقتها ، بس صادفت إن أنا صورتي اللي اتنشرت كده " .

وأشارت " خليل " ، إلى أن الجيم مفتوح للمواطنين " نزلاء الفندق وأعضاء الجيم "، رغم وجود معسكر المنتخب المصري داخله ، معقبة : " أنا شغلي في شركة داخل الفندق فدايمًا بحب أقعد عند البيسين ، وأروح الجيم صبح وليل ، وبدخل بالكارنيه بتاعي " .