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شاهد | حريق ضخم يضرب مخيماً للاجئين في بنجلاديش

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:09 ص
حريق
حريق
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يظهر لحظة اشتعال النيران فى مخيم للاجئي الروهينجا فى منطقة "كوكس بازار" جنوب بنجلاديش.

ويظهر فى الفيديو أن الحريق تسبب فى قتل عدد كبير من الأشخاص بالإضافة إلى دمار واسع اجتاح المخيم بأكمله مما تسبب فى تشرد الآلاف من العائلات.


وحتى الآن لم تحدد السلطات البنجلاديشية أسباب الحريق ووصفت الحريق بأنه أسوأ حريق يضرب مخيمًا منذ سنوات.

ويعيش فى هذا المخيم أكثر من مليون لاجئ من أقلية الروهينجا فى بنجلاديش بعد ما فروا من ميانمار فى ٢٠١٧ بسبب انتهاكات جسيمة نفذها الجيش خلال حملة عسكرية شنها ضدهم ووصفتها الامم المتحدة فى ذلك الوقت بأنها محاولة إبادة جماعية.
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