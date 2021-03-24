شاهد | حريق ضخم يضرب مخيماً للاجئين في بنجلاديش

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو يظهر لحظة اشتعال النيران فى مخيم للاجئي الروهينجا فى منطقة "كوكس بازار" جنوب بنجلاديش.





ويظهر فى الفيديو أن الحريق تسبب فى قتل عدد كبير من الأشخاص بالإضافة إلى دمار واسع اجتاح المخيم بأكمله مما تسبب فى تشرد الآلاف من العائلات.









وحتى الآن لم تحدد السلطات البنجلاديشية أسباب الحريق ووصفت الحريق بأنه أسوأ حريق يضرب مخيمًا منذ سنوات.



