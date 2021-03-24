إلهام شاهين : الست اللي بتعدّي خيانة زوجها عاوزة تعيش مع راجل يصرف عليها وخلاص

علقت الفنانة إلهام شاهين ، على دورها في حكاية " حتة مني " الذي تقوم ببطولته في مسلسل " زي القمر"، خاصة مشهد مواجهة زوجها بالخيانة، قائلة : " أنا بحب المرأة اللي من النوعية ديه في المسلسل ، لان أنا بحب المرأة القوية التي تعلوا في نظر زوجها بقوتها وكبريائها " .. " المرأة بتعلى في نظر زوجها لما تكون قوية مش لما تطاطي للراجل ".





وكشفت " إلهام شاهين " في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، أن كثيرًا من العبارات التي استخدمتها في مشهد المواجهة مستمدة من تجارب لنساء أعرفهن جيدًا ، قائلة : " فيه ستات كتير أعرفهم بيتعرضوا لخيانة وبيعدوها عشان ما تخربش حياتها وأنا بشوف الست اللي بتعمل كده ست مش بتحب زوجها، هي عاوزة تعيش مع راجل يصرف عليها وخلاص " .





وأكملت الفنانة : " لكن أنا بعذر بعض الستات اللي بيعدوا الخيانة عشان ماعندهمش خيارات ولا مكان يروحوا ليه .. بس الحقيقة أنا عندما أحب رجل لاأتحمل أن تكون في حياته امرأة أخرى ، ولا أعيش معه لمجرد أنه راجل عاوزة أعيش معاه وخلاص ويصرف عليا ".





وكشفت أن كثيرا من الرسائل وصلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لنساء أخبرنها أن قصة المسلسل تلخص مسيرة حياتهن، قائلة: " تقريبا مفيش ست فينا لم تمر بهذه الوقائع".