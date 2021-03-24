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التوسع في زراعة "الجوجوبا".. كنز الصحراء المصرية.. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:10 ص
نبات الجوجوبا
نبات الجوجوبا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، التوسع فى زراعة "الجوجوبا".. كنز الصحراء المصرية.

ووفقا للتقرير، يعد محصول الجوجوبا أكثر النباتات توافقا مع الموارد المائية والظروف البيئية فى مصر وأحد الحلول الإستراتيجية لزراعة الصحراء المصرية، لذا يتم التوسع فى زراعته مما يتناسب مع الأهمية الإقتصادية، حيث أنه من النباتات قليلة التكاليف مرتفعة العائد.

ويستخدم الزيت الخاص به فى صناعة أهم مستحضرات التجميل على مستوى العالم، كما أنه يتسم بالعديد من الخصائص التى جعلته يستحق لقب كنز الصحراء ، حيث يتحمل الجفاف والحرارة العالية والتربة الفقيرة فى محتواها الغذائي، كما انه قليل الإصابة بالأمراض، ومع ذلك يعطى محصولا وفيرا من البذور.

ويبدأ إنتاج محصول الجوجوبا فى العام الثالث من زراعته، بالإضافة إلى أنه نبات برى مستديم ويعمر من مئة إلى مئة وخمسون عاما، ويتراوح إرتفاع السيقان من 1.5 إلى 4 أمتار، لذلك بدأت مصر بالتوسع فى زراعته وإستنباط  بذور جديدة ذات عائد إقتصادى مرتفع.

وقال الدكتور أشرف حماد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية والمتخصص فى نبات الجوجوبا، إن  العائد الإقتصادى للجوجوبا مرتفع، حيث أن السبب فى ذلك قلة تكلفته التى يحتاجها وقلة المعاملات البستانية التى يحتاجها فى مقاومة الأفات.

وأضاف "حماد" خلال حواره عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه مع إرتفاع سعر المنتج  وصل يعر الطن إلى 80ألف جنيه، والتكلفة لا تتخطى 15 ألف جنيه للفدان، مما يعطى عائدا مناسبا جدا للمزارع.

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