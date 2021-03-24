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ديني

المحرصاوي: نسابق الزمن لتكون جامعة الأزهر من الجامعات الذكية ونعقد دورات تدريبية للتحول الرقمي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
المحرصاوي نسابق الزمن
المحرصاوي نسابق الزمن لتكون جامعة الأزهر من الجامعات الذكية
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محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، حرص الجامعة على التعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مؤكدًا أن هذا التعاون قديم ووطيد منذ تأسيس المنظمة عام 2006م. 

وأوضح رئيس الجامعة، في لقاء جمع بين قيادات الجامعة والمنظمة، ضم كلا من الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والسيد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، أن الجامعة والمنظمة يعملان وفق المخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030م. 
    

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك جهودًا عظيمة بذلت على جميع الأصعدة في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر قامت بإنشاء داتا سنتر بهدف ربط جميع قطاعات الجامعة ببعضها البعض؛ سواء في القاهرة أو في الأقاليم، بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت في مخططها الإستراتيجي إنشاء أربعة آلاف نقطة اتصال تغطي جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
    
وأضاف رئيس الجامعة أن هناك رؤية للجامعة تتضمن  تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمختلف الكليات وتأهيلهم وذلك في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن من أجل أن تصبح جامعة ذكية، تدار إلكترونيًّا بالتعاون مع إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتوسع في برنامج سفراء الأزهر الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين؛ تلبية لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

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