ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 آلاف.. دولة عربية تشهد ارتفاعا جنونيا في سعر الخبز الدعم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:25 م
خبز مدعم
خبز مدعم
Advertisements
شيرين عادل
قال باسل الخطيب ، المحلل الاقتصادى ،  إن  لبنان شهد مؤخرا تفاقما حادا خلال العامين الماضيين للأوضاع المعيشية والاجتماعية الأمر الذى ارتفع معه سعر كيس الخبز المدعم ووصوله 3  آلاف ليرة وانخفاض قيمة  الليرة اللبنانية  وخفض 80% من فيمتها  ووصول الدولار 15 آلاف ليرة لبنانية ، بالإضافة لحدوث جائحة كورونا وهو ما ضاعف من أزمتها وصعوبة تشكيل حكومة جديدة  .

وأوضح "  الخطيب " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز ،خروج لبنان من مأزقها الحالى  فيما يتعلق ب الأزمة الاقتصادية ، ومكافحة كورونا  له باب واحد  وهو تشكيل الحكومة وامتلاكها خطة إنقاذية سريعة طارئة ، وإعادة الثقة للبلاد وإحياء للمفاوضات مع البنك الدولى .

 وأكد   أن الدولة اللبنانية موعودة بأن تواجه العديد من الأزمات خاصة  فى حالة  عدم وجود حكومة لبنانية ترضى الشعب اللبنانى والمجتمع الدولى  ، والهيئات المانجة فأنها لن تعود الثقة للدولة اللبنانية وعودة الدخل القومى للبلاد . 

وتابع ب  أن الأزمة اللبنانية  صعبة للغاية خاصة فى ظل عدم تشكيل الأطراف اللبنانية حكومة  ، لافتأ إلى أن لابد من إقناع صندوق النقد الدولى بالخطة الإصلاحية والإنقاذيية للبلاد وإعادة الثقة من جديد خاصة أن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الماضية لم يكن هناك مفاوات شفافة ولم يقتنع صندوق النقد الدولى ومنذ حمس أشهر الماضية لم تنجح البلاد ب تشكيل حكوة جديدة ب الدولة اللبنانية . 

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية ناتجة أيضأ عن عدم قدرة لبنان على عدم السداد والتخلف عن الدفع عن الأموال المستحقة والذى أدى بالبلاد للإفلاس  ، وعدم ترشيد الدعم والعجز عن تسديد قرض اليورو بونت " 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان.. استياء فرنسي من رد فعل الرئاسة اللبنانية حول لقاء الحريري وماكرون

لبنان.. الحريري يصل إلى قصر بعبدا للقاء عون

رئيس وزراء لبنان الأسبق: الحكومة اللبنانية ستولد "ميتة" إذا تم تشكيلها لإرضاء الأحزاب

لتخفيف أزمة الاقتصاد.. طلب أمريكي عاجل لقادة لبنان

لبنان: تفاقم أزمات قطاعات المحروقات والمستشفيات والأفران على وقع انهيار الليرة

توقعات بتشكيل الحكومة اللبنانية خلال ساعات.. واتفاق على اسم وزير الداخلية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد نادية الجندي .. قصة طلاقها بسبب رانيا يوسف

بعد انتهاء الرحلة.. سيدات يتشاجرن على متن طائرة لسبب غريب

الحكومة: حافز 22 ألف جنيه حدا أقصى للملاكى و45 ألفا للتاكسى بمبادرة الإحلال

45 مليون مستفيد.. التموين تكشف إجراءات استخراج البطاقات للمواطنين | فيديو

محافظ القاهرة يكشف مصير المباني الحكومية بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية

شغلوا التكييفات بس بشرط.. الكهرباء توضح الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة وكيفية ترشيدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرس دانيال يسلم خطاب مهرجان المركز الكاثوليكى لـ محمد منير .. صور

قرية الحوض الطويل بالشرقية سقطت من حسابات المسئولين.. والأهالي يحلمون بإدراجهم في حياة كريمة | شاهد

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور