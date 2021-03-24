ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:30 م
خروج 8 حالات كورونا
خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
Advertisements
يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 8 حالات كورونا، وسط دموع الفرح والزغاريد، بعد تلقيهم بروتوكول علاج وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.


قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 8 حالات اليوم الاربعاء، يرفع عدد حالات الشفاء إلى 191حالة، منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.


أشاد كمال، بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء و تمريض وعاملين لخدمة المرضى والمساهمة فى تخفيف الآلام حتى يتم تماثلهم للشفاء.


وأشار الدكتور وائل حجاج، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت حالاتهم ما بين حالات حرجة ومتوسطة، وتراوحت أعمارهم ما بين ٤١ إلى ٨٢ عامًا.



وذكر الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، بأن المستشفى لا تتواني عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.


اقرأ أيضًا :


محافظ قنا يتابع معدلات الإنجاز في أعمال ترفيق منطقتي "كلاحين قفط" و "هو" بنجع حمادى
بالساطور .. ربة منزل تنتقم من ضرتها بقطع أصابعها وكسر جمجمتها في قنا

بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعافى و خروج 4 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى

بإجمالي 86 حالة.. تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي

خلال الموجة الثانية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 108 حالات

تعافى وخروج 14 مصاب كورونا من مستشفى قفط التعليمى

خروج 5 حالات من مستشفى قفط التعليمي بعد تعافيهم من كورونا

بعد خروج 5 حالات.. ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 139 حالة بمستشفى قفط التعليمي

ترشيحاتنا

المشاهد الأولى من مسلسلات رمضان 2021.. الاختيار 2 ونسل الأغراب

مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي يتواجد في مقر نادي الزمالك

وزير التعليم: لن نعلن نظام وضع وتصحيح الامتحانات لأنها أمور داخلية وحساسة

لقتله صديقه المهندس.. الإعدام شنقا لـ سفاح الجيزة

يضرب 3 أجهزة بالجسم .. تعرف على أضرار الإكثار من زيت الزيتون

عودة بالذاكرة.. تفاصيل زيارة سرية لـ محمد صلاح إلى كينيا

Advertisements

العناية الإلهية أنقذته .. لحظة سقوط طفل من الدور الثاني عشر حيا .. شاهد

هنفصل الإنترنت .. قرار جديد لمحاربة الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

السيسي: سد النهضة قضية حياة.. ونرفض سياسة الأمر الواقع

الموجة الثالثة لـ كورونا.. هل تتخذ الحكومة تدابير جديدة في رمضان؟

الحكومة: امتحان تجريبي للثانوية العامة بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي

المتهمة بخطف رضيع من مستشفى بالسيدة: أردت إثبات زواجي العرفي بتبني طفل

غضب زمالكاوي من محمد منير.. اعرف السبب

رئيس الوزراء يحذر المواطنين من زيادة إصابات كورونا في رمضان

بعد انخفاضها لأشهر.. قفزة بإصابات كورونا في السعودية

45 مليون مستفيد.. التموين تكشف إجراءات استخراج البطاقات للمواطنين | فيديو

إلكترونية بنظام اوبن بوك .. وزير التعليم يعلن قراره النهائي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

حروق مؤلمة .. سيدة تحذر الشباب من شاحن الهاتف بعد انفجاره و إصابة ابنتها بتشوهات .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للسل.. تعرف على أبرز أسبابه

بـ مكياج لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

كيا تطرح K8 الجديدة بدفع رباعي بديلا لـ كادينزا .. صور