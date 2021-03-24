بإجمالي 191 متعافيا.. خروج 8 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي بقنا

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 8 حالات كورونا، وسط دموع الفرح والزغاريد، بعد تلقيهم بروتوكول علاج وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن خروج 8 حالات اليوم الاربعاء، يرفع عدد حالات الشفاء إلى 191حالة، منذ بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

أشاد كمال، بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء و تمريض وعاملين لخدمة المرضى والمساهمة فى تخفيف الآلام حتى يتم تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور وائل حجاج، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت حالاتهم ما بين حالات حرجة ومتوسطة، وتراوحت أعمارهم ما بين ٤١ إلى ٨٢ عامًا.



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وذكر الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، بأن المستشفى لا تتواني عن تقديم الدعم الكامل للمرضي لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

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