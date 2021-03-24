خالد الجندي : بعض الأمثال تتعارض مع العقيدة وبها افتراء على الله

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام الأمثال الشعبية دون فهم معانيها، ومعارضة البعض للعقيدة الإسلامية، مشيرا إلى أن الأمثال إنتاج اجتماعى يخضع للفحص من حيث العقيدة.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "تلاقى مثل يقول اسعى يا عبد وانا أسعى معاك، فهذا كذب وافتراء على الله، فالله لا يسعى، وهذا ليس موجودًا فى القرآن، ومنزة عن ذلك عز وجل، ومعية الله تتحقق بالعلم، ولا تشترط ذاتا".









قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التفاضل ما بين الناس في الأمور الدنيوية أصبح واسعًا بصورة كبيرة سواء في المنزل أو الذرية أو السيارة.





وتابع "الجندي"، خميس، أن العرب الاوائل كانوا متقاربين إلى حد كبير، معقبًا: "أكبر واحد فيهم عنده جمل، ومكنش في تفاوت كبير بينهم إلا في حالة واحدة فقط إلا وهي العلم والقراءة والكتابة".





وأضاف أنه تحدث سابقًا بأنه قبطي، فقام البعض بسبه مدعيًا بأنه يشبه نفسه بغير المسلمين، معقبًا: " المصري هو قبطي، والقبطي يعني مصري، في ناس دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت يا أخي حرام عليك، أنت بتشبه نفسك بغير المسلمين، انت معندكش دين، لو هو سأل كان أحسن ليا وليه".