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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر والقنوات الناقلة

السبت 27/مارس/2021 - 11:49 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منافسه جزر القمر بعد غد، الاثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون 2021.


وتقام مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 4 في تمام الساعة السادسة مساء.


وكان منتخبا مصر وجزر القمر ضمنا وصولهما إلى نهائيات البطولة الأفريقية الجولة الماضية، وستكون المواجهة القادمة لتحديد متصدر المجموعة.


ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، في حين جاء منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.


في سياق آخر، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه ويتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ولاعبيه بناءً على رغبتهم وروحهم العالية بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.


يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص دائما على أدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء.


كما وصلت أمس بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل في ختام تصفيات الأمم الأفريقية.


كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي، حيث أتموا إجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.
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