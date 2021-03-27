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أخبار البلد

تكريس 3 رهبان جدد بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي

السبت 27/مارس/2021 - 07:59 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تمت بدير القديس مكاريوس بجبل القلالي صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة الذين اجتازوا فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.

كان نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية ورئيس الدير، قد صلى صلوات الرهبنة بكنيسة الدير الأثرية وشاركه صاحبا النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي. ثم بدأت بعدها صلوات القداس الالهي. 

والرهبان الجدد هم:الراهب مقار السكندري، والراهب صرابامون السكندري، والراهب ميخائيل السكندري. 

كما تم بإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين قبول طالبة تكريس جديدة لبدء فترة الاختبار للانضمام لسلك التكريس البتولي، ونالت طالبة التكريس الجديدة اسم "مارين".

جاء ذلك عقب القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية بملوي والذي تولى خدمته نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والأخوات المكرسات عضوات بيت التكريس التابع للإيبارشية.

من ناحية أخرى، دشن نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية اليوم كنيسة الشهيد مارجرجس بميت غمر التي يوجد بها مقر مطرانية ميت غمر وذلك بعد تجديدها.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء والمذبح القبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. كما تم تدشين حضن الآب وحامل الأيقونات وباقي أيقونات الكنيسة.

أقيم عقب انتهاء التدشين القداس الإلهي وتولى خدمته نيافة الأنبا صليب وشاركه عدد من الآباء الكهنة، مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

وأعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في وقت سابق اليوم تنظيم حفل تأبين للفنان العالمي الراحل عادل نصيف تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المجلس. 

يقام الحفل بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في السادسة من مساء الجمعة المقبل

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