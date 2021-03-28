خالد أبوبكر: كنت أتوقع موقفا قويا من "الصحفيين" ضد الإهانات الموجهة للإعلاميين

قال المحامي خالد أبو بكر أن بيان النائب العام واضح فيما يخص تضمن مقال أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عبارات تخطت النقد ووصلت للسب والنقد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن النيابة ستحقق في البلاغ الذي تقدم به المجلس الأعلى للإعلام والتهمة واضحة وهي السب والقذف.





وتابع أن عضو هيئة التدريس وصف الإعلام المصري بأنه إعلام البغال وخاض في شرف سيدة محترمة وهو ما انتفض له الجميع فلا يجوز إهانة الإعلام المصري ووصفه بما لا يليق.



