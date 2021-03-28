ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد أبوبكر: كنت أتوقع موقفا قويا من "الصحفيين" ضد الإهانات الموجهة للإعلاميين

الأحد 28/مارس/2021 - 08:19 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
Advertisements
حمزة شعيب
قال المحامي خالد أبو بكر أن بيان النائب العام واضح فيما يخص تضمن مقال أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة عبارات تخطت النقد ووصلت للسب والنقد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن النيابة ستحقق في البلاغ الذي تقدم به المجلس الأعلى للإعلام والتهمة واضحة وهي السب والقذف.

وتابع أن عضو هيئة التدريس وصف الإعلام المصري بأنه إعلام البغال وخاض في شرف سيدة محترمة وهو ما انتفض له الجميع فلا يجوز إهانة الإعلام المصري ووصفه بما لا يليق.

وأردف ابو بكر:"كنت أتوقع موقفا قويا من نقابة الصحفيين ضد الإهانات التي وجهت إلى الإعلاميين".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى عن إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين: ناسنا وشرفنا أهم من الصداقة

مصطفى بكري يرد على إهانة أهل الصعيد.. ويوجه رسالة للحكومة.. شاهد

نقابة الإعلاميين تتخذ إجراءاتها ضد تجاوزات عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام

أحمد موسى يتساءل: "أين دور وزير الإعلام من الأزمات الحالية؟

خالد أبو بكر: لا يجوز إهانة الإعلام المصري ووصفه بما لا يليق

استقيموا يرحمكم الله.. خالد أبو بكر لوزير الإعلام: فاض الكيل من العداء للإعلاميين

ترشيحاتنا

أحمد موسى يفجر مفاجاة: أيمن منصور ندا المتنمر صديق وزير الإعلام وهذا سبب الهجوم

بأمر القضاء .. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

شيء لا يصدق.. نجيب ساويرس يعلق على مشهد انتحار فتاة بسيارتها على طريق الجلالة

سيدة قطار سوهاج: ابني قالي لو رجعتي هدبحك .. فيديو

عرض احتراف لـ حسام حسن .. سموحة يصدم الأهلي والزمالك

انتشال آخر شخص مفقود من أسفل أنقاض عقار جسر السويس

Advertisements

التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد

احترقت سيارتها.. فحص كاميرات بوابة الطريق الصحراوى للتعرف على هوية فتاة طريق الجلالة

وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب المدارس بخصوص مذاكرة "العلوم"

الاتجاه المعاكس .. سيارة تشتعل وداخلها فتاة على طريق الجلالة بسبب السرعة الجنونية

شيء لا يصدق.. نجيب ساويرس يعلق على مشهد انتحار فتاة بسيارتها على طريق الجلالة

وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر ومؤسس قسم الإعلام للبنات

حسام البدري : لست راضيا عن أداء منتخب مصر وحققنا هدفنا بالتأهل لأمم إفريقيا

مشهد مروع .. لحظة احتراق قافلة وقود على طريق سريع

بأمر القضاء .. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

بأمر الرئيس.. البدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" ودمج التنفيذ في مرحلة واحدة

انتشال آخر شخص مفقود من أسفل أنقاض عقار جسر السويس

انفراجة قريبة.. مهاب مميش يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور

كتف وكتف.. دنيا عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

أحمد عصام وهاجر أحمد في ضيافة صدى البلد.. صور