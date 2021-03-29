المهدي سليمان: ما يحدث معي في بيراميدز تكرر مع أفشه وفاروق

أكد المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز، إن مدرب الحراس بالنادي أكد له بأنه لم يصرح بما تم نشره عبر المركز الاعلامي لبيراميدز،





ونشر المركز الاعلامي لفريق بيراميدز، تصريحات على لسان مدرب الحراس يشيد فيها بالثلاثي المتواجد حاليا وأن الفريق لن يتأثر بغياب المهدي سليمان.





وقال المهدي سليمان خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: ” تربطني بكابتن خالد مدرب الحراس علاقة قوية للغاية، علاقة اخوية وصداقة، وعملت معه في سموحة وبعدها في بيراميدز”.





وتابع: “بحكم هذه العلاقة القوية تواصلت معه عقب ما تم نشره على المركز الاعلامي لفريق بيراميدز، وأكد لي أنه لم يصرح بهذه التصريحات، وأن ما نشر على لسانه ليس له علاقة به".





وواصل : “وأكد لي أنه اذا تحدث على الحراس بهذا الشكل؛ سيشيد بي أكثر منهم، وأنه يحارب من اجل اعادتي للفريق؛ لأنه بحاجة لي، مشيرا إلى أنني من أفضل الحراس الذين عمل معهم، وكنت أعلم أن خالد عبد الله مدرب الحراس لم يصرح بما تم نشره، كنت على يقين بذلك”.





وأكد :” هناك اتفاق منذ بداية الموسم أن ابتعد عن الفريق، وهذا سبب ضيقي، وما يحدث معي الآن تكرر مع أفشة قبل رحيله للأهلي، وتكرر أيضا مع محمد فاروق في بداية الموسم.”.