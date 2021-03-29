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حوادث

القبض علي مسجل خطر وسيدة لسرقتهما سائق تاكسى بالمرج

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:36 ص
القبض علي مسجل وسيدة
القبض علي مسجل وسيدة لسرقتهما سائق تاكس
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة فقد تبلغ لقسم شرطة المرج (سائق ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسى" بدائرة القسم ، إستوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما ، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك , ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته , ولاذا بالفرار بالسيارة .

 وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته ) ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إختبائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المُستولى عليها ، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة.

 وبمواجهتهما إعترفا بسرقة السيارة بإسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الإستيلاء منه على مبلغ المالى ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة  ،وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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