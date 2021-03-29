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فن

محيي إسماعيل: فيلم معمر القذافي يظهر للنور في 2021 بمشاركة جورج كلوني

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:22 م
محى اسماعيل
محى اسماعيل
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شمس يونس
أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، مؤتمرا صحفيا للفنان محيي إسماعيل في إطار تكريمه خلال للدورة العاشرة المقامة حاليا. 

شارك في المؤتمر، كلا من رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والفنان محمود حميده رئيس شرف المهرجان، وادار المؤتمر جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان.

وقال محي اسماعيل في بداية المؤتمر: "أنا رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، ووصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمه واحدة وهي العبث".
 
وأضاف محيي اسماعيل: "كان حظي حلو اني عملت في الإخراج والتاليف، وكان اول فيلم شاركت فيه رشحني له الأستاذ نور الشريف للاستاذ حسام الدين مصطفى، فيلم "الأخوة الأعداء"، وبعد أن قرأت الشخصية قولت له الفيلم ينقصه شئ مهم وهي "الصرع"، وبعد أن اقنعته ذهبنا إلى مستشفى العباسية لمتابعة مريض بالصرع بشكل حقيقي حتى أتمكن من تجسيد الشخصية، وبالفعل قدمنا الفيلم، وكان اجري ١٥٠٠ جنيه وبعد هذه الإضافة وصل لـ ٣٥٠٠ جنيه.

وعن كيفية أضافته العقد التي قدمها في ١٧ فيلما،  قال محيى إسماعيل: "اي مخرج التقي به اقول له ممكن تسمح لي ان أعمق في دوري، واضع بخبث العقدة التي اريدها، وجسدت ١٧ عقدة من خلال منهج السيكودراما، مع ١٧ مخرجا".

من جانبه قال الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان: "منذ رأيت محيى اسماعبل على المسرح ثم الشاشة كان ملفتا للنظر وسط كل الممثلين، ووالدي كان بيحبه جدا ويتابعه في كل الاعمال التي يقدمها، وحينما دخلت المجال كان والدي دائما يسألني عنه، محي إسماعيل ممثل لا يوجد  مثله كثير في العالم".

وعن مشروع فيلم معمر القذافي وفكرة تقديم هذا العمل، قال محيى إسماعيل: "جاءت فكرة تقديم الفيلم حينما كنت في زيارة مع سعد الدين وهبه لليبيا، وعرفني على الرئيس معمر القذافي، وقال لي سوف تجسد شخصية معمر القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به، وأنا اكتب في الفيلم منذ ١٨ عاما، ومن المفترض أن يخرج للنور في ٢٠٢١ بانتاج شركة انجليزية، ومرشح معي في الفيلم جورج كلوني وبعض النجوم لانه سيكون فيلم عالمي".

وبالنسبة لمشاركته في الأعمال الدرامية قال:"لا أرغب في أي أعمال درامية ولا مسرحية حاليا، فالحياة بالنسبة لي مراحل، والمرحلة التي أعيشها حاليا أريد أن أقدم أعمالا سينمائية فقط".
 
وعن وصفه بالغرور، قال: "لا يوجد نجم لم يقال له أنت متكبر ومغرور، فكلهم وبلا استثناء طالتهم هذه التهمة، وقيمة الفنان تكون بالأعمال التي يقدمها".

واختتم حديثه قائلا:"لا أندم في حياتي، لأن الحياة بالنسبة لي رحلة اختار منها بعض الأشياء وأرحل، فأنا اختار ما أفعله، فليس لدى الأمور النمطية التي يعيشها الكثير من الناس".
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