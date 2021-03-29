محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين أعمال إقامة المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو ٢٠ طريق مرسي مطروح سيوة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس طاهر السنينى مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة والإدارات المعنية .









واكد المحافظ ان المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو ٢٠ طريق على مساحة ٦٠ فدانا كأحد مراحل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمطروح بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى.





و استمع محافظ مطروح لشرح حول مكونات المدفن الصحى على مساحة ٦٠ فدانا ،والمخطط من ٦خلايا دفن رئيسية بطاقة إستيعابية ٢٠٠ الف م٣ للخلية الواحدة التى تشغل مساحة ٥ أفدنة وبارتفاع ٨ م ،تتنهى الخلية الاولي الجارى تبطينها حاليا في يونيه القادم ، يجاورها بحيرة تبخير وترشيح السوائل بطاقة ١٢٧٥ م٣ لكل خليتين.



