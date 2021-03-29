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محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:55 م
صدى البلد
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ايمن محمود
 تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين أعمال إقامة المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو ٢٠ طريق مرسي مطروح سيوة يرافقه  رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس طاهر السنينى مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة والإدارات المعنية .


واكد المحافظ ان المدفن الصحى للمخلفات والقمامة بالكيلو ٢٠ طريق  على مساحة ٦٠ فدانا كأحد مراحل المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمطروح بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى.

و استمع محافظ مطروح لشرح حول مكونات المدفن الصحى على مساحة ٦٠ فدانا  ،والمخطط من ٦خلايا دفن رئيسية بطاقة إستيعابية ٢٠٠ الف م٣ للخلية الواحدة التى تشغل مساحة ٥ أفدنة وبارتفاع ٨ م  ،تتنهى الخلية الاولي الجارى تبطينها حاليا في يونيه القادم ، يجاورها بحيرة تبخير وترشيح السوائل   بطاقة ١٢٧٥ م٣ لكل خليتين. 

واشاد  بالأعمال المنفذة والالتزام بالتوقيتات المحددة  ،و وجه الشكر لوزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع محافظة مطروح في إنهاء مشكلات القمامة مع الحفاظ على البيئة بالمحافظة السياحية.
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان
محافظ مطروح يتابع أعمال إقامة المدفن الصحي على مساحة 60 فدان
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