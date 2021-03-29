طريقة تخزين السبانخ بالفريزر لاستخدامها في شهر رمضان

إذا كنتي تبحثين عن أهم أنواع الخضار الموجودة بالسوق حاليا ويمكن تخزينها للاستخدام في رمضان نقدم لكى طريقة تخزين السبانخ بالتفصيل بثلاث طرق مختلفة.





طريقة تخزين السبانخ وتفريزها لشهر رمضان





- الطريقة الأولى ل”تخزين السبانخ” :

هذه الطريقة تعتمد فى تخزين السبانخ عن طريق البخار وذلك عن طريق:





شراء السبانخ التى تريدين تخزينها .

ثم قومى بتنظيفها جيدًا من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.

قومى بغسل السبانخ جيدًا أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى قد يكون ملتصق بها

قومى بنقعها فى المياه لمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.

قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .

قومى بوضع إناء على النار به ماء حتى تمام الغليان أو قبل الغليان بقليل .

ثم قومى بوضع السبانخ فوق الإناء فى مصفاة مع مراعاة أن لا يكون المياه واصلة للسبانخ.

ثم قومى بالتقليب من حين لأخر سوف تلاحظين أن السبانخ بدأت فى الذبلان.

ثم أتركيها حتى تبرد ثم قومى بعصرها حتى إزالة المياه منها نهائيًا.

ثم قومى بتقسيمها على أكياس وقومى بتفريزها





- الطريقة الثانية ل “تخزين السبانخ” :

تعتمد هذه الطريقة على التخزين عن طريق المياة المغلية والطريقة بالتفصيل:





قومى بشراء السبانخ التى تريدين تخزينها .

ثم قومى بتنظيفها جيدًا من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.

قومى بغسل السبانخ جيدًا أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى قد يكون ملتصق بها قومى بنقعها فى المياه لمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.

قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .

قومى بغلي مياه ثم ضعى السبانخ فى مصفاة

ثم قومي بسكب المياه المغلية عليها

سوف تلاحظين أن السبانخ أنكمشت وذبلت

قومى بتركها تصفى ثم قومى بعصرها لتصفية المياة منها

ثم قومى بتقسيمها على أكياس ثم وضعها في الفريزر





- الطريقة الثالته لتخزين السبانخ:

تعتمد هذه الطريقة على التخزين بالملح

قومى بتنظيفها جيدًا من أى عيدان صفراء ثم قومى بقطع الروس الخاصة بها من فوق بالسكين.

قومى بغسل السبانخ جيدًا أكثر من مرة للتأكد من تنظيفها من الرمل والتراب الذى قد يكون ملتصق بها

قومى بنقعها فى المياه لمدة دقائق حتى يتم إزالة اى أتربة عالقة بها.

قومى بتقطيع السبانخ تقطيع خشن .

قومى برش الملح عليها بمعنى أن كل كيلو سبانخ له ملعقة كبيرة من الملح

ثم قومى بتقليبها من فترة لأخرى

وسوف تلاحظين أن السبانخ بدأت فى الذبلان وبدأت تصفى الميه التى بها

قومى بعصرها جيدا للتخلص من أى مياه متبقية

ثم قومى بتقسيمها على أكياس حسب إستخدامك