تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك.. صحتك بإستاد المنصورة الرياضى

قام اليوم الإثنين علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بتسليم دراجات المرحلة الثانية ضمن مبادرة " درجتك صحتك " لشباب الدقهلية لعدد 27 دراجة بإستاد المنصورة الرياضى ، وتأتى المبادرة برعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة،وتأثيرها الإيجابي فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة .
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وبحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة و على عبد الرحمن منسق المبادرة ومحمد الطنايحى بادارة الرياضة وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.
وأوضح الشربينى ، ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بتقديم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن يبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 جنيها ذات العجل العريض 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة وجاء أطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة بعد ما لاقت المرحلتين السابقتين استحسانًا وقبولًا واسعًا في الشارع المصري وبين جميع أوساط المواطنين وخاصة الشباب منهم بأهمية ممارسة الرياضة .