تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة دراجتك.. صحتك بإستاد المنصورة الرياضى

قام اليوم الإثنين علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بتسليم دراجات المرحلة الثانية ضمن مبادرة " درجتك صحتك " لشباب الدقهلية لعدد 27 دراجة بإستاد المنصورة الرياضى ، وتأتى المبادرة برعاية الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لركوب الدراجات، واستخدامها فى الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة،وتأثيرها الإيجابي فى تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة .





جاء ذلك بحضور عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وبحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة و على عبد الرحمن منسق المبادرة ومحمد الطنايحى بادارة الرياضة وأسر بعض الشباب الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة.





وأوضح الشربينى ، ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بتقديم دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتم إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابة الإلكترونية.



