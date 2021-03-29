نقل البرلمان تطالب السكة الحديد بموافاتها بتقرير يشمل جميع أعمال التطوير الجارية في المزلقانات

طالبت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة اللجنة بتقرير يشمل جميع أعمال التطوير الجارية في المزلقانات ومحطات القطارات على مستوى الجمهورية، وذلك حتى تتمكن اللجنة من ممارسة عملها الرقابى.





وأوضح المهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ردا على طلب الإحاطة المُقدم من النائب ثروت سويلم، أن محطة محاجر أبو حماد تأتى ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات، لافتا إلى أنه بنهاية شهر سبتمبر 2021 سيتم الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بالمحطة.





وعقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات اجتماعا اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم وايضا طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب نور الدين بخصوص المطالبة بسرعة الانتهاء من مزلقان ميت سلسيل .





من جانبه طالب النائب محمد نجيب خالد ، بضرورة تطوير تطوير مزلقانات ميت سلسيل والجمالية، ومزلقان الكفر الجديد بمحافظة الدقهلية ، كما طالب بتطوير العربات وزيادة المواعيد الخاصة بقطار المنصورة إلى مدينة المطرية، حيث إنه مزدحم ومواعيده قليلة جدا.





من جانبه أوضح عبد القادر النوري سكرتير عام محافظة الدقهلية، أن هناك تعاونا كاملا بين وزارة التنمية المحلية وهيئة السكة الحديد والمعاونة كاملة وموجودة للتطوير.





من جانبه قال أحمد عبد السلام رئيس مدينة ميت سلسيل، إن المزلقان ليس له بديل لأنه هو الطريق الوحيد الذي يخدم البلد، مطالبا بإقامة كوبري علوي لأن المزلقان علي شماله ويمينه مدارس.





بدوره قال أحمد الهادي مدير عام التطوير لقطاع البنية الأساسية بالسكة الحديد، إن المزلقانات كلها سيتم تطويرها والأعمال جارية حاليا وسيتم التسليم خلال اربع شهور، ومنها مزلقان الكفر الجديد ، وبالنسبة لقطار المنصورة / المطرية سيتم الانتهاء من تطويره وزيادة العربات قبل نهاية 2021.





من جانبة طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ورئيس اللجنة ، بتبليغ اللجنه رسميا بمواعيد التطوير.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم تطوير محطة قطار مدينة القرين "محاجر أبو حماد سابقا" بمحافظة الشرقية، والنائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تنفيذ مزلقانات ميت سلسيل والجمالية والكفر الجديد بمحافظة الدقهلية، وتأخر تطوير خط السكة الحديد من المنصورة إلى المطرية بمحافظة الدقهلية.