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أخبار العالم

بلومبرج تكشف عن مفاجأة مدوية بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:31 م
القاطرات تعيد تعويم
القاطرات تعيد تعويم السفينة لمسارها
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محمد علي
اعتبرت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن نجاح جهود مصر في إعادة تعويم سفينة الحاويات ذا إيفرجيفن The Ever Given في الصباح الباكر من يوم الاثنين، قد أنعش آمال الأسواق الدولية.

وقالت بلومبرج، إنه حتى قبل أيام  من انتهاء الأزمة بدأ بعض المستثمرين مثل "كالفن فرويدج" في شراء أسهم شركات الشحن الدولية، لعلمه بانتعاش الحركة في هذه الشركات مع انتهاء الأزمة.

وذكرت بلومبرج إن نجاح مصر في إنهاء الأزمة ينعش آمال المستثمرين ويعد باقتراب انتهاء الوقت العصيب الذي كانوا يمرون به، حتى قبل جنوح السفينة التي ترفع علم بنما بأشهر جراء انخفاض أسعار الأسهم بسبب  الوباء كورونا.

وارتفعت أسهم شركة نورديك أمريكان تانكر  بنسبة 15٪ يوم الجمعة ، بينما ارتفعت أسهم شركة  تيكاي كورب الأمريكية بنسبة 13٪. 

وقال يواكيم هانيسدال ، رئيس الأبحاث في كليفيز سيكيورتي من  أوسلو : "لقد رأينا بالفعل تحركات إيجابية في أسعار الفائدة على خلفية الــأزمة".

وبدأت أسهم الناقلات في الانخفاض قليلًا يوم الاثنين بعد إحراز تقدم في تحرير  السفينة Ever Given، لكن ما قامت به مصر أنعش حركة الأسهم.

و قالت بلومبرج، إن سحب سفينة الحاويات إيفر جيفن في قناة السويس ، يسمح بإعادة فتح الطريق التجاري أمام حركة المرور الملاحي الدولية.

وذكرت  هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة الآن طافية بالكامل.

وتبدأ الجهود الآن لاستئناف الملاحة الملاحية ، حيث تنتظر أكثر من 450 سفينة بالقرب من القناة. 

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