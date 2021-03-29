محافظ الشرقية يناقش استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدًا على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة في الأسواق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار ، مطالبًا بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين .





وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية، وتكثيف الحملات على محال بيع الطيور والدواجن الحية، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة للتأكد من تقديم منتجات صحية وآمنة للمواطنين.