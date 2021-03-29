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أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على نجاح تعويم السفية الجانحة في قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:38 م
أمريكا تشيد بنجاح
أمريكا تشيد بنجاح مصر في تعويم سفينة قناة السويس
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قسم الخارجي
باركت الولايات المتحدة الأمريكية لمصر على نجاح تعويم السفينة "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لنحو اسبوع.

وقالت السفارة الأمريكية لدى القاهرة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر "مبروك لمصر تحرير سفينة ايفر جيفن وفتح قناة السويس!".

وتابعت السفارة "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك تأمين الممرات المائية في العالم والموارد العالمية المشتركة، وهو جهد تعاوني لنفع العالم كله".

وبدأت فجر اليوم الاثنين عملية جديدة  لتعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، نجاح جهود تعويم السفينة العملاقة وعودة الملاحة في القناة.
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