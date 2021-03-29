مهاب مميش يشيد بدور رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية الجانحة

أشاد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، بالدور الذي قام به رجال هئية قناة السويس، قائلا: رجال وكانوا على قدر كبير من المسئولية، منوها إلى أن هيئة قناة السويس أيقونة تاريخية للجميع ولها تأثير على العالم أجمع.





وأوضح "مميش" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا طلبت من مصر أن تتدخل من أجل المساعدة في حل أزمة السفينة الجانحة، وهذا يدل على مدى تأثير قناة السويس على الملاحة العالمية، مشددا على أن قناة السويس تعد جوهرة مصرية يجب المحافظة عليها.





وأشار إلى أن أزمة جنوح السفينة أكدت أنه لا يوجد قناة ملاحية على مستوى العالم لها تأثير مثل قناة السويس.





ووجة مستشار رئيس الجمهورية الشكر لإدارة قناة السويس، قائلا: أنتم تاج على روؤس المصريين وشرفتونا ورفعتوا راسنا، ونأمل إلا يحدث مثل هذه الأزمات مرة أخرى مستقبلا.