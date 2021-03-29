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أخبار العالم

أمريكا تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل رأس مسئول بارز بـ حزب الله

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:34 م
حزب الله
حزب الله
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على صالح
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى تحديد موقع أو تحديد هوية الناشط البارز في حزب الله سليم جميل عياش.

ويقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى مكان أو تحديد هوية سليم جميل عياش، وهو ناشط كبير في وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية، أو معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عمل إرهابي دولي ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن عياش هو ناشط كبير في وحدة حزب الله 121 ، فرقة الاغتيالات التابعة لها ، والتي تتلقى أوامر مباشرة من زعيم الجماعة حسن نصر الله.

وجاء في البيان "من المعروف أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي". في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، حكمت محكمة دولية على عياش غيابيًا بخمسة أحكام متزامنة بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب تتعلق بتفجير شاحنة مفخخة في فبراير 2005 في بيروت أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن 21 شخصًا قتلوا في الهجوم وأن 226 آخرين على وشك الانفجار.

وجاء في البيان أن "المحكمة وجدت أن عياش قاد" فريق الاغتيال "الذي نفذ الهجوم على الحريري وكان ضالعا بشكل فعال في الاغتيال يوم الهجوم".

تم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل أكثر من 20 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا والمملكة المتحدة. وصنف الاتحاد 
الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على أنه منظمة إرهابية.


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