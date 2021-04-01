وكالة الصحافة الفرنسية: مصر حافظت على هيبتها بإعادة الملاحة إلى قناة السويس

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء أن توقف الملاحة في قناة السويس خلال أيام جنوح السفينة "إيفر جيفن" أثار مخاوف كبرى بشأن انتظام حركة التجارة العالمية، لكن الأزمة انفرجت فور تعويم السفينة وعودة الملاحة للقناة، وحافظت مصر على هيبتها ولم تتكبد خسائر ضخمة.





وأوضحت الوكالة أن المخاوف بشأن استمرار جنوح السفينة وتوقف الملاحة في قناة السويس لأسابيع تبددت تماما واتضح ابتعادها عن الدقة.





ونقلت الوكالة عن توني مونوز رئيس تحرير مجلة "ماريتايم إكزكيوتيف" المتخصصة في شئون الملاحة البحرية تاكيده أن "الحكومة المصرية أدارت أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن بشكل استثنائي في ظروف ضاغطة".





ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة أنجوس بلير إن مصر تستحق أن تهنئ نفسها بنجاح عملية الإنقاذ الكبرى في قناة السويس.





وأضاف بلير "لم يكن الأمر سوى حادث مرور ولكن بحجم كبير. المطارات تتعرض للحوادث أيضًا ولكن يُعاد تشغيلها خلال ساعات، ولذا لا أعتقد أن هناك أي ضرر لسمعة مصر بعد الحادث





وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تلك الملحمة البطولية فى تعويم السفينة الجانحة أثبتت على الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن السفينة التي جنحت كانت قد سبق لها عبور قناة السويس من قبل، مؤكدًا أن الامر سيكون قيد البحث وسيتم تحديد المسئولية وسنستفيد من تلك الخبرات لتعزيز قدرة قناة السويس.





وتابع "كل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان كلمة السر فى تحقيق الانجاز لكل الشعب المصرى"، مؤكدًا أن "الرئيس فى أول يوم وصانى وقال لى خاف على سمعة مصر".





وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك 113 سفينة تحركت في المجرى الملاحي لقناة السويس، منذ إنهاء أزمة السفينة الجانحة، وعمليه الملاحة مستمرة، حتى الأن.





وأشار إلى أنه أصبحت العملية الخاصة بالسفينة الجانحة وتعويمها، خير دليل على مدى ما تراكم من خبرات وقدرات في قناة السويس، والتي تعد الأكثر أمنًا والأقل تكلفة.





وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافة الأجهزة والمعدات اللازمة، لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، قائلا: "الرئيس قالي المعدات جاهزة.. شوفها لو مش موجودة نجهزها".