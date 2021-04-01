تصنيع إسطوانات الغاز الطبيعي الفيبر للمركبات محليا.. تعاون بين العربية للتصنيع ونيوستار الكورية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي تنفيذ توجيهات الرئيس"عبد الفتاح السيسي" بتعزيز خطة الدولة لإستخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وآمن للطاقة من خلال إستغلال القدرات والطاقات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع إسطوانات الغاز الطبيعي ، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية الجنوبية , عبر تقنية الفيديو كونفرانس .





في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع ،أشاد "التراس" بخبرات شركة "نيوستار"الكورية وريادتها في تصنيع أحدث إسطوانات الغاز المصنعة من الفيبر بأحجامها المختلفة , وتطبيقها في العديد من المجالات الصناعية والمدنية، مؤكدا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية وخبراتها البشرية الفنية لتعزيز خطة الدولة لتحويل غالبية المركبات والمخابز والتطبيقات الصناعية المختلفة لإستخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف وآمن للطاقة .





واضاف أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلي وفقا لمعايير الجودة العالمية ، من خلال إنشاء مصنع لإسطوانات الغاز الفيير،بالشراكة بين العربية للتصنيع وشركة نيوستار الكورية .





وأشار "التراس" أنه تم الإتفاق على زيادة نسب المكون المحلي لإنتاج وتصنيع خزانات الغاز الطبيعي الفيبر المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها ومختلف التطبيقات الصناعية، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات وتقليل اقتصاديات تصنيع حاويات الغاز.





وأضاف أنه تم ايضا الإتفاق علي الإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع ، لتصنيع أحدث إسطوانات الغاز الفيبر بتقنيات تصنيع ومعالجة فريدة تتجاوز بكثير الإسطوانات المعدنية التقليدية وتوفر وزنا أخف ومرونة في التصميم والحجم وأمانا لتصميم ، فضلا عن تصنيع تجهيزات المركبات الناقلات العاملة في توصيل وإمداد الغاز الطبيعي المضغوط وعمليات نقل الغاز ، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.





وأوضح "التراس" أن هذا الصرح الصناعي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة ، لافتا أن العربية للتصنيع تستهدف تأسيس صناعة وطنية تلبي كافة إحتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير مستقبلا للمنطقة العربية والأفريقية.





من جانبه،أكد "كي دونج كيم" الرئيس التنفيذي لشركة نيوستار الكورية أن السوق المصري أصبح جاذبا للإستثمارات الكورية، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.





وأشار "كيم" إلي تطلع شركة نيوستار لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال صناعة أحدث أنواع إسطوانات الغاز الفيبر، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الإحتياجات المتزايدة بالسوق المحلي وبالمنطقة العربية والأفريقية.