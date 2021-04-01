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أخبار العالم

الأردن يقدم مذكرة احتجاج رسمية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:43 م
المسجد الأقصي
المسجد الأقصي
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سمر صالح
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك وآخرها السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدًا أن المسجد الأقصى  بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.

وأشار الفايز أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وباحترام سلطة وصلاحيات ادارة أوقاف القدس.

كما طالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.
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