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حوادث

ضبط مسجل خطر أثناء بيعه أجهزة مسروقة بالقاهرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجحت أجهزة الأمن، في ضبط مسجل خطر بالقاهرة حال قيامه بعرض متحصلات نشاطه الإجرامى للبيع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم السرقات.

 فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض شاشة تليفزيون للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية   أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم "مسجل شقى خطر- سرقات عامة") وبحوزته (هاتف محمول- شاشة تليفزيون "مجهولين المصدر").

بمناقشته اعترف بسرقتهما من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بذات العقار محل سكن المتهم بأسلوب "كسر الباب"، وأضاف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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