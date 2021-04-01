بعد غياب راموس .. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل موقعة ليفربول





وذكر نادي ريال مدريد، أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة راموس من في العضلة الضامة للساق اليسرى.





ولم يعلن نادي ريال مدريد، عن مدة غياب سيرجيو راموس عن الفريق، وموقفه من مواجهة ليفربول.





ويعاني البلجيكي إيدين هازارد من الإصابات منذ وصوله ريال مدريد حيث تلقي 10 إصابات مختلفة جعلته يعاني على مدار 352 يومًا خلال الفترة التي قضاها في العاصمة الإسبانية وسيغيب بالتأكيد عن مواجهة ليفربول غريمه السابق.

كما سيغيداني كارفاخال عن المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، إضافة توني كروس لاعب خط الوسط، بالإضافة إلى الأوروجوياني فيدي فالفيردي الذي يعاني إصابة في الفخذ.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة إيبار بعد غدا السبت في الدوري الإسباني، ثم مواجهة ليفربول الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إصابة سيرجيو راموس مدافع الفريق، قبل أيام قليلة، من مواجهة ليفربول، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.