الكذب يعني التهلكة .. عصام الروبي يوجه تحذيرا هاما خلال أبريل .. فيديو

قال الدكتور عصام الروبي، أستاذ التفسير بالأزهر الشريف، إن ما يحدث خلال هذا الأيام أو ما يسمى بـ كذبة أبريل حرام حتى ولو كانت على سبيل المزاح، فالإسلام اهتم وأمر بالصدق.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن فالإنسان يجب أن يكون صادق فى كل، والرسول أمرنا بالصدق، وحذر من الكذب.





ولفت إلى أن الكذب يعنى التهلكة، والرسول قال إنه من الممكن أن يكون المؤمن ضعيفًا و يكون بخيلا ولكن لا يكون كاذبًا.





وأشار على أن الصحة النفسية عنوانها الصدق، ولكن من يستخدم هذه الأساليب هو كاذب.



