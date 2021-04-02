رضوي المنير: 125 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر خلال 2020

قالت الدكتورة رضوي المنير رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية، إن مدينة الدواء التي تم افتتاحها اليوم الخميس تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا زيادة التنافسية للتصدير في الخارج.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء dmc" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" هيئة الدواء المصرية دورها الرقابة والعمل على ضمان وسلامة المنتجات الدوائية، موضحة: "نسعى لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج".





وأشارت إلي أن الأربعة لقاحات المتعاقد عليها حاصلة على الموافقة المؤقتة من هيئة الدواء المصرية، معقبة: "دور الهيئة تقييم أي دواء قبل تداوله، وكذلك اللقاحات يتم تقييمها والتأكد من السلامة والمأمونية والفاعلية والجودة".





ولفتت إلي أن سوق الدواء في مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحجم يصل إلي 125 مليار جنيه في عام 2020.