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مرأة

مواليد 2 أبريل .. شخصية اليوم في علم الأرقام وماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  يوم 2 ابريل  فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول عبير إذا كنت مولودا في يوم 2 أبريل فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة وتعمل بإصرار وفاعلية.

أنت أيضا محب للجمال، لكن إيقاعك في الحياة غير منتظم وتميل لعدم الصبر.

نصيحة:
 في عام ٢٠٢١ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر أيضا لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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