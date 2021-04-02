مستشار وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يستخدم نظم ري حديثة لتوفير استهلاك المياه

أكد نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن مشروع الدلتا الجديدة يستخدم نظم ري حديثة لتوفير استهلاك المياه.





وتابع خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:"مشروع الدلتا الجديدة ضمن مبادرات الرئيس السيسي لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة في كافة ربوع الوطن وفي إطار جهود الحكومة ضمن استراتيجية 2030 للتوسع الأفقي في المسطحات الزراعية".





وأضاف نعيم مصيلحي:" هناك مشروعات في سيناء وفي توشكى وفي الوادي الجديد لزراعة أكثر من مليون فدان ".





وأكمل :" أراضي مشروع الدلتا الجديدة قادرة على استيعاب زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، ومناخ منطقة مشروع الدلتا معتدل وظروف التربة جيدة".