محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق عن موقف حدث في كواليس مباراة المنتخب الاول وكينيا في الجولة قبل الاخيره من التصفيات المؤهله لـ كاس الامم الافريقية





وأكد سيف زاهر في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن طارق حامد نجم الزمالك والمنتخب فوجىء بـ ضياع حقيبته فعقب الوصول لـ كينيا مما تسبب في أزمة كبيرة خاصة وان الحقيبة بها حذاء طارق حامد المصنع من إحدى الشركات خصيصا له.





وأضاف سيف زاهر أن محمد صلاح نجم ليفربول حرص على حل الأزمة وتواصل مع الشركة المصممة لـ الحذاء لمدة 24 ساعه حتي تم إرسال 3 احذية لـ طارق حامد ومحمد صلاح .





وتابع ان ما قام به محمد صلاح يعكس الروح الطيبة التي تسود المنتخب دائما.





وكان المنتخب الأول تعادل امام كينيا بينما حقق الفوز برباعية نظيفة امام جزر القمر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية على استاد القاهرة .