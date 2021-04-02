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عالم بالأوقاف: القرآن ذكر التنمية في موضعين مهمين.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:37 ص
الشيخ محمد عيد كيلاني
الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء الأوقاف
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محمود محسن
قال الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء الأوقاف إنه قد يتبادر إلى أذهان الناس أن كلمة "التنمية" لها معنى واحد وهو الجانب الاقتصادي ولكن من خلال دراستنا لهذه الكمة فلها مفهوم أعم وأشمل.
وأضاف كيلاني خلال لقاء ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن كلمة "التنمية" ذكرها القرآن الكريم وأشار إليها صراحة في موضعين هامين وهما قوله تعالى "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" أي جعلكم قائمين على عمارة الكون وفعل ما يقوم الحياه فيها أي تنمية.

وتابع أحد علماء الأوقاف أن الموضع الثاني في القرآن هو "من عمل صلحا من ذكر أو إنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة" والحياه الطيبة هي الحياه التي بها السعادة وحسن المعيشة للإنسان.

وأشار كيلاني إلى أن كلمة التنمية الشاملة هي التنمية في الفكر والثقافة والجانب الاجتماعي والجانب السلوكي والأخلاقي وفي الجانب الروحاني، مؤكدا أن الدين يعمل على إعمال العقل وعدم التوقف بالفكر عند حد معين.

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