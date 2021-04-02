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رياضة

استعدادا لمواجهة الرجاء.. بيراميدز يخوض مرانه الأول بكازبلانكا على ملعب كهرما

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:47 م
بيراميدز
بيراميدز
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منتصر الرفاعى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة برئاسة المهندس ممدوح عيد، لخوض المباراة الهامة، من أجل الفوز بالمباراة وحصد ٣ نقاط جديدة والابتعاد بصدارة المجموعة.

وقرر الجهاز الفني أن يخوض المران الأول على مجمع "كهرما" الرياضي في كازبلانكا، حيث زاره الجهاز الإداري صباحا للوقوف على إمكانياته وحالة الأرضية وأشاد بجاهزيته على استضافة المران، على أن يخوض الفريق غدا مرانه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.
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