استعدادا لمواجهة الرجاء.. بيراميدز يخوض مرانه الأول بكازبلانكا على ملعب كهرما

يخوض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز مرانه الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الرجاء في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة برئاسة المهندس ممدوح عيد، لخوض المباراة الهامة، من أجل الفوز بالمباراة وحصد ٣ نقاط جديدة والابتعاد بصدارة المجموعة.



