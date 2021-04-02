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أخبار العالم

السعودية.. تسجيل 728 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الجمعة)، تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 404 حالة تعافي و 8 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 391325 حالة، من بينها 5768 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 735 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 378873 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6684 حالة وفاة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت الشؤون الإسلامية السعودية أعلنت إغلاق 11 مسجد في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يومًا 441 مسجدًا تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

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