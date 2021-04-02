بمناسبة يوم اليتيم .. كيف تدعم وزارة التعليم طلابها اليتامى الموجودين بمدارسها ؟

تحتفل مصر اليوم الجمعة الموافق 2 ابريل 2021 ، بذكرى يوم اليتيم ، ذلك اليوم الذي يوافق الجمعة الاولى من شهر ابريل في كل عام .





وبهذه المناسبة .. يرصد موقع صدى البلد في هذا التقرير ، أبرز ما تقدمه وزارة التربية والتعليم المصرية ، من دعم ومساعدة للطلاب الأيتام الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية.





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حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع حلول كل عام دراسي ، على حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الفئة من طلاب مصر إيمانًا بأحقيتهم فى الحصول على الرعاية والاهتمام؛ حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم فى خدمة هذا الوطن ، مع ضمان حصولهم على حقهم الكامل في التعليم مثلهم مثل باقي زملاءهم دون أن يشعروا ان ظروفهم القدرية قد اثرت عليهم بأي شكل سلبي او حرمتهم من أي من حقوقهم المشروعة في الحياة بكافة تفاصيلها.





ومن أبرز سبل وزارة التربية والتعليم لدعم الطلاب اليتامى ، أعلنت الوزارة عن قرار رسمي صادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بـ وضع الطلاب اليتامى ضمن الفئات الطلابية التي تقرر اعفاءها من المصروفات المدرسية خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 .





كما قررت وزارة التربية والتعليم ، تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة للمجموعات الدراسية ، لكل الصفوف الدراسية للطلاب الأيتام.





وفي نفس الاطار .. تسعى معظم المدارس وقت الاحتفال بيوم اليتيم سنويا ، إلى تقديم الهدايا الرمزية للأطفال اليتامى وتنظيم رحلات ترفيهية لهم، بهدف إضفاء البهجة على نفوسهم، بالإضافة إلى تخصيص إحدى حصص اللغة العربية والتربية الدينية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل لإبراز مدى اهتمام الأديان السماوية باليتيم، وتكريمها له.





وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم، الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة .





وتابع الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم ، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبله ".





و وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال التحية للأطفال في يوم اليتيم الذي يحل في الجمعة الأولي من شهر أبريل كل عام.





وأرجع محافظ القاهرة إرجاء الاحتفال بيوم اليتيم اليوم إلى الإلتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



