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ثقافة

مصير 22 مومياء ملكية بعد نقلها من التحرير لـ الحضارة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:30 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، إن المتحف على اتم الاستعداد لاستقبال المومياوات الملكية غدا السبت ، وذلك على اعلي مستوي من الاحترافية.

أكد غنيم في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن عقب وصول 22 مومياء ملكية الي المتحف القومي للحضارة ، ستخضع للفحص لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامتها لتنقل الى قاعة المومياوات ، لتعرض على الجمهور 18 ابريل الجاري.

أوضح أن خلال عمليات الفحص سيتم فك التغليف الخاص للمومياوات وإدخالها في الوحدة الخاصة بها في العرض ستحتاج إلى وقت قد يقارب 15 يوما ، ويحدده المرممين لتكون جاهزة للعرض و الافتتاح.

لفت أن كل مومياء تضع في وحدة خاصة ،يضخ بها نيتروجين للحفاظ عليها من اى ميكروبات أو فطريات ، ومصاحب لكل مومياء تابوت خاص.

أشار المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، الى تخفيض التذاكر للزائرين فى أول أسبوعين 50% ، بالإضافة الى اتاحة التذاكر اونلاين لكافة الجمهور.
 

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