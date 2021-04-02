مصير 22 مومياء ملكية بعد نقلها من التحرير لـ الحضارة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، إن المتحف على اتم الاستعداد لاستقبال المومياوات الملكية غدا السبت ، وذلك على اعلي مستوي من الاحترافية.





أكد غنيم في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن عقب وصول 22 مومياء ملكية الي المتحف القومي للحضارة ، ستخضع للفحص لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامتها لتنقل الى قاعة المومياوات ، لتعرض على الجمهور 18 ابريل الجاري.





أوضح أن خلال عمليات الفحص سيتم فك التغليف الخاص للمومياوات وإدخالها في الوحدة الخاصة بها في العرض ستحتاج إلى وقت قد يقارب 15 يوما ، ويحدده المرممين لتكون جاهزة للعرض و الافتتاح.





لفت أن كل مومياء تضع في وحدة خاصة ،يضخ بها نيتروجين للحفاظ عليها من اى ميكروبات أو فطريات ، ومصاحب لكل مومياء تابوت خاص.





أشار المدير التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، الى تخفيض التذاكر للزائرين فى أول أسبوعين 50% ، بالإضافة الى اتاحة التذاكر اونلاين لكافة الجمهور.



