توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 3 إلى الجمعة 9 إبريل 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 03 الى الجمعة 09 ابريل 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

قد لا تسير الرياح كما تشتهي السفن في مطلع هذا الشهر وانطلاقته التي بحاجة كبيرة للاهتمام فالأجواء عاصفة معظم الأحيان، وتتخبّط بالضغوط والتقلّبات وتحتار أي طريق تسلك. تطالعك عقبات متقطّعة تظهر في بداية الأسبوع وإذا لم تكن ذكيًّا ومحلّلًا دقيقًا قد تجد نفسك غير مرة في ورطة مسيئة لسمعتك. تنتابك أحيانًا حالة من الهلع فتتخبّط عشوائيًّا محاولًا التّمسك بخشبة خلاص عابرة. تُعاتب من قبل الحبيب أو الصديق أو المسئول، وحتى الغرباء يوجّهون إليك ملاحظات ناقدة. الجوّ ليس سهلًا، وهناك من يتربّص لك أو ينتظر غيابك ليأخذ مكانك. افتح عينيك جيّدًا لئلا تصاب بالخسارة وبخيبة أمل.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

إنه أسبوع جميل، الأنظار مشدودة إليك ولا بدّ من أن تترك أثرًا جميلًا أينما حللت. تتمتّع بالثقة والهدوء والنضج وتتخطى الخجل الذي كان يقف حاجزًا بينك وبين الآخرين. العازب يستفيد من الأيّام العذبة. تعزز الثقة بنفسك وبقدراتك العازب لتعبّر بوضوح عن آرائك وبأسلوب جميل ولين. كما يكون هناك لقاءات شيّقة تخرجك من دائرة الخجل والتحفّظ لتجد قواسم مشتركة مع أحد أبناء الجنس الآخر.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

بداية أسبوع متقلب يتطلب منك انضباطًا كاملًا لحماية مصالحك من التدهور. إن الجوّ العام حتى تاريخ 20 ينذر بالمشاكل على مختلف المستويات والتي قد تبدأ من خلال مواجهة مع زميل أو معاون أو حتى الحاجب الذي يستقبلك يوميًا كعادته ومن المستحسن تجنّب أي تحرك لئلا تصاب بفشل ذريع. بما أنك شخص منطقي أتوّقع منك اتخاذ بعض التدابير الوقائية والاحترازية، فمن الحكمة تدارك الأحداث، بل استباحتها لمنع حصول الأزمات. خُذ حذرك واعمل كل ما في وسعك لمقاومة السلبيات بالإيجابيات.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

قد تشعر هذا الأسبوع إن شيئا ينقصك أو أن أمرا ليس واضحا في علاقتك أو إن الحبيب مقصر في علاقته بك والسبب هو كوكب الزهرة المتنقل في برج الحمل الذي يولد بعض الشكوك والشعور بعدم الرضا فقد تعرف احتكاكات مع الشريك العاطفي وقد يفسخ بعض مواليد الجوزاء خطوبة أو علاقة عاطفية حذار المغامرة خارج إطار العلاقة، حتى لا تسبب بخلافات عميقة مع من يحبك

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

يعتبر الشهر الرابع شهرا جيدا بالنسبة للجوزاء لكن انطلاقته مكركبة تحمل تقلبات مزاجية خسوف القمر في برج الميزان في بيت المال بالنسبة لبرجك يجعل حماستك تخف قليلًا هذا الأسبوع وتفضل التريث وعدم تكثيف النشاطات. تلاحظ ركودًا في الأجواء ورغبة في الابتعاد عن الصخب والانفعال. تنخفض نسبة عطائك وكذلك إنتاجيتك لكن هذا لا يتناقض مع هدوء الوضع الحالي. يسمح لك هذا الهدوء بالتدقيق جيدًا وبتعديل بعض الأمور وربما بتغيير كليّ لها. الأجواء ساكنة تسمح لك بتحديد خط معين وجمع المعطيات والبدء بوضع خلطة لمشروع ما. تبتعد عن الحياة الاجتماعية بقصد أو غير قصد.





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تعيش أسبوعا رومانسيًا جدًا يخدم مصلحة العلاقة بامتياز، فأنت تميل إلى الهدوء وترغب في تعزيز المشاعر الدافئة بين الطرفين. وقد تكون حتى مستعدًا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر أحيانًا في شخصية حبيبك. تجد نفسك قادرًا على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة منطلقًا من أسس متينة وسليمة. تطرح أفكارًا وحلولًا لمشاكل ليست بالصعبة لكنها عكّرت صفو العلاقة في الماضي. تنطلق العلاقة نحو مستوى عال من المتانة والثبات. الهدوء الفلكي يسمح لك بتخفيف وتيرة النشاطات لتجد وقتًا للاهتمام بسلامة واستقرار العلاقة، تهدأ هواجسك وتطمئن إلى سير الأمور.



برج السرطان :

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تطور مهم وسهل تحرص الكواكب على إرسال إشارات إيجابية تنير دربك وتزيدك إيمانًا وعزيمة. تبدو سعيدًا ومطمئنًا لمعظم الأحداث والتطورات، فخياراتك عديدة وتمهّد بالتالي لتنوّع في المشاريع والطموحات، وهذا أمر حسن لأنه يسمح لك بتلوين روايتك بلمسة جديدة. لذلك لا تخش الانفتاح على الجديد فأنت تتعلّم منه دروسًا منشّطة وعبرًا مفيدة. لقد حان الوقت للانفتاح والخروج من العزلة التي تضع نفسك بها. تفرح لتنوع الأحداث وتتقبل بسرور بعض التغييرات والمفاجآت.





حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

تتحرّك المشاعر بشكل سلبي فتشعر بشعور غريب أحيانًا أو بشعور يدهشك ومن المستحسن أن تعمل على تقريب المسافة بين الطرفين عوضًا عن إثارة الخلافات والمشاعر الناقمة. أنت مُرهف الحس وتجرحك في الصميم كلمة عابرة أو تصرف بارد من قبل الحبيب. وقد تظهر نقاط الخلاف بشكل واضح أيام السلبية هنالك تقلب في المعطيات التي تثير بعض الأحيان توتّرًا أو أحيانًا أخرى ثورة أو نقمة

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

شهر بخمس نجوم رائع جدا نفسيتك مرتاحة ما يزيد من رصيدك لكن بداية هذا الأسبوع صعبة ولكنها تفسح في المجال لتأدية دور بارز وبالتالي التفوق. لا يسمح الوضع بتخطي القوانين ولا بإهمال الواجبات. الجوّ المهني جديّ وضاغط إلى درجة أنك قد تشعر معها بالقلق والتوتر. ويخيل إليك وكأنّ الحظ يتآمر ضدك أو أن العمل يتراجع بشكل واضح. تدفعك الظروف لبذل جهود كثيرة وليس لأنك تريد تحقيق إنجازات هائلة بل لأنك حريص على استقرار وضعك في الدرجة الأولى، وعندما تتأكد من هذا الاستقرار تنظر إلى الموقع التالي وتجاهد في سبيل الحصول عليه. لن يخذلك الحظ شرط التعاطي مع الأمور المهنية باحتراف تام.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تسمح لك الظروف بتأسيس جذور قوية سواء من خلال تعزيز للثقة والروابط أومن خلال ارتباط إذا كنت عازبًا. يشمل هذا الأسبوع بداية مرحلة جديدة في حياتك ولكن تجد نفسك بطريقة أو بأخرى أمام مسؤولية أو عبء جديد. في جميع الأحوال، ومناسبًا لتقريب المسافة بين الطرفين ولإعادة ترتيب الأوضاع بشكل يتلاءم مع مصلحة العلاقة. إذا كنت تنتظر فرصة مناسبة لإدخال تعديلات في العلاقة أو الذهاب بها إلى المستقبل فهذه هي الفرصة.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

شهر آذار (مارس ) كان صعب جدا لكن سوف تعوض عن الوقت الضائع مع بداية الشهر الرابع لتحسن أوضاعك بحيث تتمتّع بقدرة كبيرة على إدارة الأمور السهلة والصعبة على مختلف المستويات. أنت تميل إلى التجديد الجريء وقد تطمح إلى مقام أعلى ومركز أفضل ولا بد من أن تساعدك الظروف الفلكية على ذلك. شهر نيسان هو شهر السهر والجد المتواصل. هو شهر المسؤوليات الصعبة والتي تتطلب كفاءة وقدرة على التحمل. والمكافأة شرط المثابرة والوصول إلى خط النهاية حسب الشروط والتعليمات. وللتخلص من كل المبادئ التي لم تخدم مصالحك ولبدء مشروع جديد ولكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة.





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

حيث يسهل عليك طي صفحة الماضي وإعادة الأمور إلى نصابها وتكون مستعدًا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر أحيانا في شخصية الحبيب. أمّا يوما 4 و5 فقد تجد الحبيب لا يتجاوب معك بالقدر المطلوب، بل قد يتحرك بالاتجاه المعاكس، وهنا عليك التدخّل لمراعاة ظروفه وتفهمها.

: برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

شهر نيسان (أبريل) يتحداك متقلب يشدك إلى الوراء فكن جاهز وعلى أتم الاستعداد للمواجهة بحيث أن خسوف القمر في برجك سيكون ضاغطًا جدًّا ومليئًا بالأحداث والتطورات المتسارعة والمتزامنة، وقد لا تجد وقتًا للراحة أو للشعور بالملل. تتوالى التحركات بوتيرة سريعة وتنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها إذا تحلّيت بالحنكة والصبر والقدرة على التنظيم.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لن تستطيع التهرب من الواجبات تجاه الحبيب أو العائلة. الضغوط الشخصية كثيرة وعلى الأرجح ليس لها علاقة بالحبيب ولكنك لسبب أو لآخر تنجح في صبّ نار غضبك عليه وفي إلقاء المسؤوليات على عاتقه. يجب إن تعلم أنك تعيش فترة سلبية والجو فيها يكون متوتّرًا وقد تخطيء بكلمة أو انتقاد. فكُن منتبهًا إذا أردت الحفاظ على سلامة علاقتك. أنصح لك تجنّب الخلافات كليًا لأن الوضع حساس جدًا وحافل بالمخاطر المحدقة باستمرارية العلاقة. قد تشكو من غياب الحبيب أو تشعر بجفاف في علاقتك به.



برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

ها أنت، أيها العقرب ، تدخل مرحلة مهمة وتتقدم أشواطًا كبيرة وتفرح لصمودك أمام صعوبات الأسبوع الفائت. فباستطاعتك تحقيق إنجازات عديدة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الدراسي. تسير أمورك وأعمالك على أفضل ما يرام وتكتشف أن لديك مواهب كثيرة وقدرات هائلة تدفعك إلى التّطلع إلى المزيد من الأهداف، وبالتالي إلى المزيد من العطاء. تتحرّر بسهولة من العوائق فتبدو لك بسيطة وغير مهمّة على الإطلاق .

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

أعتبره أسبوعا ناجحًا على هذا الصعيد بسبب انفتاحك وقدرتك على توضيح أفكارك بدون إثارة احتجاج أو تذمر. تعيش فترة جميلة تفتح أبواب التواصل وتسوية الخلافات بتحديد النقاط والعمل على إيجاد حلول لها، لذلك لا تتحفظ، بل كن متساهلًا، فهذه هي فرصتك لإظهار الوجه الآخر لشخصيتك: المرونة والتسامح والقدرة على التأقلم والتعبير.

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

سيكون شهر نيسان جيد جدا بحيث يزودك بالمعنويات والثقة بالنفس لكن سوف تكون بدايته ضاغطة فتواجه معاكسات وتقلّبات تتناول صعدًا مختلفة من حياتك ولعلّ أبرزها على الصعيد العائلي الشخصي. قد يكون التسرّع في اتخاذ مواقف علنية وجريئة أمر دقيق، ومن المستحسن عدم اتخاذ أي قرار تحت وطأة الضغوط أو الغضب او الحزن – أي تحت وطأة تأثيرات سلبية. ومن الضروري عدم السير عكس التيار مسبّبًا لنفسك تحديات وعداوات أنت بغنى عنها.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تفرح بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة أيضًا. قد تفتح أمامك أبواب المصالحة والتوافق وتظهر بوادر انفتاح وسهولة في الانسجام مع الحبيب، فإذا أردت التطرق إلى موضوع حساس أو شائك. سوف تلمس تأثيرات كوكب الزهرة من خلال تعاطف الحبيب مع متطلّباتك العاطفية وقد تتلقّى هدية او مبادرة جميلة وبسيطة لكنّها بالنسبة إليك تعني الكثير.



برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



شهر نيسان لن يكون على قدر طموحاتك لكن بدايته واعدة بمؤامرة لإنجاحك نظرة سريعة إلى سمائك وأهنئك بالحظ السعيد والدعم المتواصل الذي ينتظرك. لا أبالغ إذا قلت إن هناك مؤامرة فلكية لإنجاحك! وقد تكون فعلًا إلى جانب المنتصرين في هذا الأسبوع . أنت تتمتّع بحس قوي بالمسؤولية، كذلك تتميّز بالعقل المنطقي والعملي، لذلك أعتقد أنك ستسرع إلى رفع أكمامك وإلى المباشرة بالعمل فورًا. لا عجب إذا طالعتك الأيام بفرحة أو بمفاجأة غير منتظرة. جهّز نفسك لاتصالات ومفاوضات ناجحة وربما لجائزة مالية او لسفر ما.

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

أنصح لك تجنّب الخلافات كليًا لأن الوضع حساس جدًا وحافل بالمخاطر المحدقة باستمرارية العلاقة. قد تشكو من غياب الحبيب او تشعر بجفاف في علاقتك به. تجنّب إطلاق الأحكام وأصغ إلى الحبيب بهدوء وبدون رغبة في جرح مشاعره. تذكّر أنك أنت صاحب التأثيرات السلبية وبالتالي فأنت على الأرجح تنظر إلى علاقتك وتحلّل تصرفات الحبيب من منظار قاتم اللون.



برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يعتبر شهر نيسان من أجمل الأشهر بالنسبة للدلو بحيث يناسبك تماما لكن ستكون بدايته متقلبة، عليك تفادي ارتكاب الأخطاء الكبيرة التي قد تغيّر مصير وظيفتك أومصالحك. إذا كنت موظفًا تجنّب الاحتجاج والتذمر، فملاحظاتك المتكررة قد تبدأ بإثارة الاستياء من حولك وضدك. تمالك نفسك إذا كنت منزعجًا إنها فترة سلبية وقد تظهر خلالها قرارات حاسمة بشأنك. لا تتأخر عن مواعيدك حتى لو كانت الأسباب وجيهة.انطلق باكرًا الى عملك وكن من الاوائل الواصلين إلى المكتب مبتسمًا ومتحمّسًا. إيّاك والتذمّر، وصدقني سوف تصل تلك الملاحظة السلبية إلى آذان المسؤولين لذلك احتفظ بها لنفسك .





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

بإمكانك القول إنه أسبوع الرومانسية. أسبوع العواطف الحارة المتبادلة فلا خيبة أمل هنا ولا أفكار سودًا تنغّص عليك هناء اللقاءات. بإمكانك التعبير عن عواطفك والتصريح عما يجول في خاطرك، فلا أجمل من هذا الأسبوع لتوضيح الالتباسات، ولا أفضل منه للتأكد من نيات الحبيب. أنت تملك فرصًا ثمينة عليك اقتناصها، فسهولة الحياة قد تدفعك الى الكسل والتباطؤ وعدم الإسراع.



برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت مبدع ومتفوّق. تتربّع على عرش المفاوضات السياسية والتجارية. تستعيد قدراتك الدبلوماسية وتصبح عنصرًا ضروريًا وملحًّا في معظم التحركات. يقدم لك القدر عونًا كبير ويسمح لك بإبراز أقوى ما لديك من قدرات وميّزات. هذا أسبوع غني بالفرص الذهبية سواء أكنت عاطلًا عن العمل، أم موظفًا، أم صاحب عمل حر. فالعاطل عن العمل يتمتع بوجود الحظ إلى جانبه وعليه التحرّك في مختلف الاتجاهات والتي تعنيه. أمّا الموظف فقد يلهم الجميع بأفكاره الخلاّقة ويمارس سحر جاذبيته ويترك أفضل الانطباعات لدى الآخرين.



حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تكثر النقاشات الحادّة والتي قد تثير عصبيتك واستياءك. تميل إلى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحيانًا أخرى وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه. إن الفترة الممتدة حتى تاريخ 11 قد تهدد استقرار العلاقة بالتراجع. فحتى العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجو المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين. أما العلاقة الجديدة فهي في خطر واضح .