توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 21 مارس اذار 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة

عاطفيًا: يثير هذا اليوم المشاعر ويُكسبك هالة كبيرة وجاذبية تمارسها على الجنس الآخر

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي آثار على صحتك



برج الثور:

مهنيًا: إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة

عاطفيًا: لا تكن قاسيًا مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء

صحيًا: المأكولات المحتوية على البروتيينات مفيدة للصحة، لكن هذا لا يعني أن بقية المأكولات مضرّة

برج الجوزاء:

مهنيًا: تتلقى عرضًا مهمًا لتولي منصب مميز انتظرته طويلًا، فلا تتردد في تسلم المهمة فأنت تمتلك القدرة على ذلك

عاطفيًا: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة

صحيًا: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك

برج السرطان:

مهنيًا: تنشط كثيرًا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء

عاطفيًا: الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قربًا من الناس ومثالًا يحتذى في هذا المجال

صحيًا: عليك بتنظيم أيامك يومًا بعد يوم كي لا تشعر بالضغوط وكي لا تتهور في تصرفاتك

برج الاسد:

مهنيًا: لا تتسرّع في الحكم على الآخرين إذا لم تكن متأكدًا، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة

عاطفيًا: يسعدك الشريك باقتراحاته الجيدة، فتطمئن ويساعدك على تخطي العقبات التي كنت تخشى مجرّد ذكرها

صحيًا: أنت بحاجة هذا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر

برج العذراء:

مهنيًا: توقع مفاجأة ما تتعلق بوضع مالي على الأرجح وله علاقة بشؤون شخصية

عاطفيًا: تستقطب بعض الأشخاص حولك وتأسرهم بسحرك وأناقتك وإطلالتك المميزة

صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى جسمك وحقه عليك وتقصر في العناية بصحتك

:برج الميزان

مهنيًا: الظروف تساعدك على تحديد خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع

عاطفيًا: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جدًا، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضًا

صحيًا: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يوميًا، واختر الصحي منها

برج العقرب:

مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى الزملاء والابتعاد عن الآلات الحادّة وعدم إهمال وضع أحد المقرّبين

عاطفيًا: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدّها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد

صحيًا: شرب ثمانية أكواب من المياه يوميًا ضروري وصحي ومفيد لتنشيط الدورة الدموية

برج القوس:

مهنيًا: ينتابك الخوف نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات

عاطفيًا: تستقطب التأييد من الأصدقاء، وخصوصًا لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة بالشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر

صحيًا: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشكلات في المعدة

برج الجدي

مهنيًا: تطورات ايجابية على الصعيد المهني، وكن على استعداد تام لمرحلة مشرقة

عاطفيًا: لن يجديك اقناع الشريك بوجهة نظرك نفعًا، ربما تكون مخطئًا وتدفع ثمن استخفافك به

صحيًا: لا تتناول الطعام في وقت متأخر ولا سيما تلك المحتوية على مواد دسمةلية

برج الدلو:

مهنيًا: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّر

عاطفيًا: غيرة الشريك غير مبرّرة، فما عليك سوى توضيح بعض النقاط التي تسبب غيرته لوضع حد لذلك

صحيًا: أحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك

برج الحوت:

مهنيًا: شخص مهم ونافذ يخفّف عنك أعباء كثيرة، ويجعلك تحتل أفضل المراتب في مجالك المهني

عاطفيا: تتبنّى مواقف الشريك المنطقية وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك فسحة من النقاش المجدي معه

صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية وتعرض لنفسك للمزيد من الأخطار الصحية

