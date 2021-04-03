نتيجة انتخابات الصحفيين: رشوان نقيبا وأبو كيلة والزناتي وخراجة ودعاء وأيمن وسعد أعضاء

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع 1965 صوتا وعدد الاصوات الصخيحة 3844 صوتا





وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من:

أيمن عبد المجيد 1864 صوتا

محمد خراجة 1338 صوتا

إبراهيم أبو كيلة 1277 صوتا

حسين الزناتى 1201 صوت

دعاء النجار 1078 صوتا

محمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا











