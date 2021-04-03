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أخبار البلد

نتيجة انتخابات الصحفيين: رشوان نقيبا وأبو كيلة والزناتي وخراجة ودعاء وأيمن وسعد أعضاء

السبت 03/أبريل/2021 - 01:32 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع 1965 صوتا وعدد الاصوات الصخيحة 3844 صوتا

وفاز بعضوية مجلس النقابة كل من:
أيمن عبد المجيد 1864 صوتا
محمد خراجة  1338 صوتا
إبراهيم أبو كيلة 1277 صوتا
حسين الزناتى 1201 صوت
دعاء النجار 1078 صوتا
محمد سعد عبد الحفيظ 1045 صوتا



وقال المستشار عبد الناصر سليمان رئيس الهيئة القضائية في كلمة له : تقديرا من هيئة قضايا الدولة لنقابة الصحفيين وتضحياتهم للبحث عن الحقيقة بأقلامهم ونقلها للكافة وإيمانا منهم في توعية الشعب ونقل الأخبار والتواصل مع مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات وواد الشائعات فقد وافق المجلس الأعلى لهيئة قصايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر على طلب نقابة الصحفيين بالإشراف على الانتخابات وأمر بتشكيل لجنة.
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