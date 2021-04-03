أول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز حقيقة دخوله في مشاجرة مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا و رحيله بعد نهاية الموسم.





وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس: "عقب التعافي من الإصابة عدت للمشاركة في المباريات من جديد وخضت 3 لقاءات وأي شخص ممكن أن يحزن لجلوسه احتياطيًا".





أردف: "لكني تحدثت مع المدير الفني ولم يحدث بينا أي مشاجرة أو جدال ولكن كل طرف يشرح وجهة نظره للأخر، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة".





وتابع: "مباراة الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية لأنهم فريق كبير وقوي في إفريقيا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية رغم صعوبة اللقاء".





وأوضح: "الرجاء يمتلك 6 نقاط في المجموعة مثلنا ونرغب في الخروج بمباراة قوية ونلعب كرة جيدة ونحقق الفوز".





وأكمل لاعب بيراميدز: "مبروك لمنتخب مصر الذي أحب الانضمام له دائمًا ومبروك لحسام البدري المدير الفني، والفترة القادمة صعبة في ظل خوض تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".