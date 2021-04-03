أول تعليق من أحمد فتحي على أزمته مع بيراميدز ورحيله عن النادي

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز حقيقة دخوله في مشاجرة مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا و رحيله بعد نهاية الموسم.
وقال أحمد فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس: "عقب التعافي من الإصابة عدت للمشاركة في المباريات من جديد وخضت 3 لقاءات وأي شخص ممكن أن يحزن لجلوسه احتياطيًا".
أردف: "لكني تحدثت مع المدير الفني ولم يحدث بينا أي مشاجرة أو جدال ولكن كل طرف يشرح وجهة نظره للأخر، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة".
وتابع: "مباراة الرجاء المغربي ستكون صعبة للغاية لأنهم فريق كبير وقوي في إفريقيا، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية رغم صعوبة اللقاء".
وأوضح: "الرجاء يمتلك 6 نقاط في المجموعة مثلنا ونرغب في الخروج بمباراة قوية ونلعب كرة جيدة ونحقق الفوز".
وأكمل لاعب بيراميدز: "مبروك لمنتخب مصر الذي أحب الانضمام له دائمًا ومبروك لحسام البدري المدير الفني، والفترة القادمة صعبة في ظل خوض تصفيات كأس العالم ثم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".
جدير بالذكر أن أحمد فتحي انتقل إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي قادمًا من الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.